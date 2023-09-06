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ЄС найближчим часом не зможе відмовитися від газу з РФ, - заступник голови Єврокомісії
09:05 06.09.2023 |
Наразі повна відмова від постачання російського газу є майже нездійсненним завданням для країн Євросоюзу.
Про це заявив заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
За його словами, у 2022 році імпорт газу до країн ЄС із Росії скоротився зі 150 млрд куб. м до менше ніж 80 млрд куб. м. Згідно з прогнозами, цього року обсяг російського газу, що імпортується, складе всього 40 млрд куб м, включаючи зріджений природний газ.
"Ми суттєво знизили показники імпорту російського газу. Але я б сказав, що повністю відмовитися від російського газу - це поки що майже нездійсненна місія", - додав він.
При цьому Шефчович зазначив, що якщо ЄС продовжить розвивати газову інфраструктуру і налагоджувати нові партнерські відносини, його країни зможуть у найближчі місяці ще більше знизити імпорт російського газу.
"У випадку з газом, який імпортується через загальну закупівельну платформу ЄС, ми вже стежимо за тим, щоб він не надходив з Росії", - сказав Шефчович.
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