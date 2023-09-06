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АНАЛІТИКА

Німецький ІТ-гігант SAP остаточно йде з Росії

 

Німецький постачальник промислового програмного забезпечення SAP попередив своїх клієнтів у Росії, що до 31 грудня відключить їх від підтримки свого софту.

З 4 вересня такі листи отримали майже 100 клієнтів SAP, які користуються підтримкою систем компанії в РФ, пише місцеве видання "Коммерсант".

У документі уточнюється, що до завершення строків контрактів у клієнтів залишиться можливість скористатися лише хмарними сервісами.

SAP - один з найбільших у світі постачальників систем для управління ресурсами підприємства, на російському ринку станом на початок 2022 його частка досягала 60%. Серед клієнтів SAP у Росії - "Газпром", "Сбєрбанк", "Норнікєль", раніше одним із найбільших клієнтів SAP у Росії була "Російська залізниця".

У грудні 2022 року колишні співробітники офісу SAP у Росії заснували ТОВ "ЛАБ СП", яке займається підтримкою продуктів SAP та розробляє власний софт. Там обіцяють підтримувати російських клієнтів після виходу німецького розробника.

За словами президента асоціації "Руссофт" Валентина Макарова, перевести управління організацією з німецького софту на російську - реальне, але складне завдання.

"Повноцінного аналога SAP в Росії поки немає", - розповіло виданню джерело на IT-ринку.

Співрозмовник видання пояснив, що рішення SAP використовуються як центральні системи, які забезпечують базові процеси підприємства.

"Ключовий ризик переходу з них - фактично повна зупинка роботи", - пояснив він.

Як повідомлялося, німецький виробник програмного забезпечення SAP оголосив про рішення припинити роботу в Росії ще у квітні 2022 року. У компанії нагадали, що вона вже призупинила продаж своєї продукції в Росії та Білорусі, а також вирішила припинити надання хмарних послуг в РФ.

Крім того, SAP припинить підтримку та обслуговування своїх локальних продуктів в Росії, а також не продовжуватиме чинні контракти на надання хмарних послуг для російських клієнтів.

SAP - один із найбільших у світі та Росії (близько 60% ринку) постачальників систем для управління ресурсами підприємства. Офіс SAP у Москві був відкритий у 1992 році.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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