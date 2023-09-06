США збільшує пропозицію скрапленого газу для Європи — OPIS

Американські виробники скрапленого газу бачать перспективи у збільшенні постачань в Європу, оскільки цей регіон наразі більш преміальний порівняно з Азією. Про це йдеться у звіті агенції OPIS, підготовленому для enkorr.

Експерти OPIS зазначають, що багато вантажів було запропоновано в Північно-Західну Європу з США для доставки в жовтні, тому що Європа пропонує кращий нетбек на постачання з США порівняно з Азією. Проти збільшення пропозиції продукту на ринок Азії грають затримки проходження Панамського каналу. У результаті діапазон цін і пропозицій на жовтневий пропан розширився, оскільки покупці в Європі відчули вигідність таких угод.

Згідно з даними звіту, у першій половині вересня в Європі очікується прибуття дев'яти газових танкерів, які доставлять приблизно 267 тис. тонн СВГ. Левова частка обсягу прямує до портів Швеції й регіону ARA.

У вересні на газопереробних заводах у Європі відбуваються важкі роботи, оскільки оператори готуються до опалювального сезону, який номінально починається в жовтні. А нафтопереробники зазвичай починають період змішування в цю пору року, щоб задовольнити вимоги до підвищеного тиску парів бензину взимку, що призводить до збільшення попиту на бутан.

Водночас попит на бутан із Середземномор'я ще не зріс, сказав один із суднових брокерів, додавши, що попит може знизитися ще до того, як підніметься до зими, враховуючи тривалість літнього сезону.