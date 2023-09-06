Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США збільшує пропозицію скрапленого газу для Європи — OPIS

 

Американські виробники скрапленого газу бачать перспективи у збільшенні постачань в Європу, оскільки цей регіон наразі більш преміальний порівняно з Азією. Про це йдеться у звіті агенції OPIS, підготовленому для enkorr.

Експерти OPIS зазначають, що багато вантажів було запропоновано в Північно-Західну Європу з США для доставки в жовтні, тому що Європа пропонує кращий нетбек на постачання з США порівняно з Азією. Проти збільшення пропозиції продукту на ринок Азії грають затримки проходження Панамського каналу. У результаті діапазон цін і пропозицій на жовтневий пропан розширився, оскільки покупці в Європі відчули вигідність таких угод.

Згідно з даними звіту, у першій половині вересня в Європі очікується прибуття дев'яти газових танкерів, які доставлять приблизно 267 тис. тонн СВГ. Левова частка обсягу прямує до портів Швеції й регіону ARA.

У вересні на газопереробних заводах у Європі відбуваються важкі роботи, оскільки оператори готуються до опалювального сезону, який номінально починається в жовтні. А нафтопереробники зазвичай починають період змішування в цю пору року, щоб задовольнити вимоги до підвищеного тиску парів бензину взимку, що призводить до збільшення попиту на бутан.

Водночас попит на бутан із Середземномор'я ще не зріс, сказав один із суднових брокерів, додавши, що попит може знизитися ще до того, як підніметься до зими, враховуючи тривалість літнього сезону.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: США, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2527
  0,2450
 0,62

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1224  0,10 0,27 37,8979  0,11 0,30
EUR 40,1990  0,15 0,37 41,2300  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес