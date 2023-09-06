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Зростання світової економіки значно уповільнилося через війну Росії проти України - глава МВФ
21:50 05.09.2023 |
Відновлення зростання світової економіки значно сповільнилося, головним чином через шок від війни Росії проти України.
Як передає Укрінформ, про це на 43-му саміті лідерів країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.
"Після значного зростання (світової економіки - ред.), яке становило понад 6% у 2021 році, відновлення значно сповільнилося, головним чином через шок від війни Росії в Україні. Ми прогнозуємо, що ці слабкі показники продовжаться, а глобальне зростання становитиме близько 3% у середньостроковій перспективі. Це найнижчий рівень зростання за десятиліття в умовах інфляції, коли очікується, що відсоткові ставки будуть вищими довше, і в контексті зростаючих ризиків фрагментації", - сказала вона.
Георгієва додала, що світова економіка продемонструвала стійкість до низки негативних потрясінь - пандемії, війни, кліматичних подій і кризи вартості життя - і її відновлення після цих потрясінь триває.
"З найбільших економік лише США повністю відновилася. Єврозона все ще приблизно на 2% нижче тренду, тоді як Китай та інші країни з ринком, що розвивається, приблизно на 5% нижче тренду, а країни з низьким рівнем доходу постраждали ще більше", - зазначила вона.
Як повідомляв Укрінформ, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва закликала лідерів країн-членів G20 зміцнити глобальну мережу фінансової безпеки шляхом продовження боротьби з інфляцією.
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