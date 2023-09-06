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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Вірменія вперше з початку війни відправила Україні допомогу

 

Вірменія направила в Україну гуманітарну допомогу вперше з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн" із посиланням на джерела.

Про яку допомогу і в якому розмірі йдеться, поки невідомо.

За словами співрозмовників мовника, про гуманітарну допомогу Україні Єреван офіційно оголосить найближчим часом.

У МЗС та уряді Вірменії поки що офіційно не коментують цю інформацію.

Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян раніше заявляв, що Вірменія не підтримує Росію у її війні проти України.
Ключові теги: Вірменія
 

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