У фінському парламенті припинили продаж Pepsi через роботу компанії в РФ

У будівлі парламенту Фінляндії припинили продаж продукції американської транснаціональної компанії PepsiCo. Це повязано із тим, що компанія продовжує працювати в Росії, пише фінське видання Yle.

Керуючий рестораном у парламенті запевнив, що вже завезені напої Pepsi прибрали з прилавків.

Раніше фінський депутат Туомас Кеттунен вимагав, щоб у приміщенні парламенту припинили продавати продукцію американської компанії через її діяльність у Росії.

1 вересня Україна внесла PepsiCo до списку міжнародних спонсорів війни. Компанія працює в Росії з 1974 року, має 19 заводів, близько 20 000 співробітників та 40 000 сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у РФ.