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Китай створить державний фонд на $40 мільярдів для розвитку індустрії мікросхем, – ЗМІ
14:29 05.09.2023 |
Китай збирається запустити новий державний інвестиційний фонд, який має на меті залучити близько $40 млрд для свого напівпровідникового сектора.
Як повідомили два джерела, знайомі з цим питанням, імовірно, це буде найбільший із трьох фондів, заснованих Китайським інвестиційним фондом індустрії інтегральних схем, також відомим як Великий фонд, передає Reuters.
Його мета в 300 млрд юанів ($41 млрд) перевищує аналогічні кошти в 2014 і 2019 роках, які, згідно з урядовими звітами, зібрали 138,7 млрд юанів і 200 млрд юанів відповідно.
Одним із основних напрямків інвестицій буде обладнання для виробництва мікросхем.
Президент Китаю Сі Цзіньпін давно наголошував на необхідності досягнення Китаєм самозабезпеченості напівпровідниками. Ця потреба стала ще більш гострою після того, як Вашингтон запровадив ряд заходів експортного контролю протягом останніх кількох років, посилаючись на побоювання, що Пекін може використовувати передові чіпи для посилення свого військового потенціалу.
У жовтні США запровадили масштабний пакет санкцій, які обрізали доступ Китаю до передового обладнання для виробництва мікросхем, а союзники США Японія та Нідерланди вжили подібних кроків.
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