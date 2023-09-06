В ЄС стурбовані наданням Сербією громадянства росіянам за спрощеними правилами

Єврокомісія висловила занепокоєння у зв'язку з наданням Сербією громадянства росіянам за прискореною процедурою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє платформа SchengenVisaInfo.com.

Беручи до уваги велику кількість росіян, які отримують громадянство Сербії за спрощеними правилами, а потім в'їжджають до Шенгенської зони без необхідності отримання візи, в Єврокомісії заявили, що стурбовані потенційними ризиками для безпеки в ЄС.

Коментуючи це питання, речник Єврокомісії заявив, що Сербія повинна узгодити свою візову політику і не надавати громадянство росіянам за прискореною процедурою.

Крім того, речник заявив, що як країна-кандидат на вступ в ЄС Сербія повинна дотримуватися більш суворих правил щодо Росії, і водночас наголосив, що ЄК наразі уважно стежить за ситуацією.

"Європейська комісія знає про велику кількість російських громадян, які оселилися в Сербії після агресії Росії проти України. Як країна-кандидат, Сербія повинна поступово адаптуватися до політики та рішень Європейського Союзу. Комісія уважно стежить за ситуацією та обмінюється інформацією з сербською владою щодо присутності російських громадян у Сербії", - йдеться у заяві речника.

Водночас в Єврокомісії не уточнили, яких заходів можуть вжити, якщо Сербія продовжить надавати громадянство росіянам за прискореною процедурою і не приведе у відповідність свою візову політику, а також не посилить свої правила.

Це не перший раз, коли ЄС висловлює свою стурбованість Белграду з приводу політики громадянства. Раніше, у травні цього року, Єврокомісія заявила, що стурбована тим, що Сербія надає громадянство представникам інших країн за спрощеними правилами.

Крім того, країни ЄС також скаржилися на збільшення кількості нелегальних мігрантів, які потрапляють до Євросоюзу через Сербію. Вони заявили, що кількість нелегальних мігрантів значно зросла з країн, для яких Сербія скасувала візовий режим.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабич заявляла, що сербська економіка виграє від припливу тисяч кваліфікованих та освічених росіян, які покинули свою країну після її повномасштабного вторгнення в Україну.

У липні цього року депутати Європарламенту закликали керівництво ЄС виявляти більшу прихильність до захисту і надання притулку російським військовослужбовцям, які відмовляються від військової служби з міркувань совісті.