Фінансові новини
- |
- 06.09.23
- |
- 00:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МЗС Нідерландів очолила колишня військова
13:44 05.09.2023 |
Новою міністеркою закордонних справ Нідерландів у вівторок, 5 вересня, стала Ганке Брюїнс Слот, повідомив Офіс короля Нідерландів. Її попередник Вопке Хукстра залишив посаду міністра закордонних справ з 1 вересня.
Ганке Брюїнс Слот 45 років, вона є членкинею партії "Християнсько-демократичний заклик". З 2010 до 2019 року працювала у нижній палаті парламенту країни, згодом, до 2022 року - була членом виконавчої влади провінції Утрехт. До останнього обіймала посаду в.о. очільника МВС країни.
До своєї політичної кар'єри Cлот служила у королівській армії Нідерландів і мала звання капітана артилерії. Частину служби вона провела у Афганістані.
Кулеба привітав нову міністерку
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уже привітав із новою посадою свою нідерландську колегу.
"Вітаємо Ганке Брейнс Слот із призначенням міністром закордонних справ Нідерландів. У нас чудові двосторонні відносини. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи, щоб наблизити перемогу України, забезпечити відповідальність за російські злочини та захистити наші спільні цінності", - написав Кулеба у соцмережі X (колишній Twitter).
Уряд Нідерландів на даний час вважається таким, що виконує обов'язки, через відставку, викликану суперечками щодо мігрантів. Нові вибори в країні відбудуться 22 листопада.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада відновила електронне декларування, але засекретила декларації ще на рік
|Рада дозволила чиновникам уникати відповідальності за брехню в декларації на 1,3 мільйона
|НАБУ збиралося 7 вересня вручити Коломойському повідомлення про підозру по своїй справі. СБУ на тиждень випередило цю акцію
|Перемовник, який багато знає. Навіщо Умєров Зеленському
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В ua-offshore рассказали об особенностях регистрации оффшоров в Уэльсе
У РУБРИЦІ
|Німеччина викупила у Швеції 200 ракет IRIS-T малого радіуса дії для поставок в Україну
|Нескінченна китайська криза. Чому Китай при Сі Цзіньпіні навряд чи пережене Америку
|Німецький ІТ-гігант SAP остаточно йде з Росії
|США збільшує пропозицію скрапленого газу для Європи — OPIS
|У Німеччині планують значно збільшити виробництво систем ППО IRIS-T
|Зростання світової економіки значно уповільнилося через війну Росії проти України - глава МВФ
|Mercedes-Benz передала понад 100 позашляхових вантажівок Zetros для ЗСУ
Бізнес
|Tesla Model 3 отримала редизайн та 600+ км на одному заряді
|Volkswagen представив концепт T7 California
|X (Twitter) повертає політичну рекламу вперше з 2019 року — дякуємо, Ілону Маску
|Прокурори розслідують витрати Tesla на будівництво секретного «скляного будинку Ілона Маска»
|X (Twitter) отримав ліцензію на криптоплатежі на тлі понад 2 тис. позовів ексспівробітників на $3,5+ млн
|Instagram анонсував нову функцію для Stories
|Google Meet представила штучний інтелект, який може бути присутнім на зустрічі замість користувача