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Болгарія остаточно забрала у російського «Лукойла» нафтовий термінал «Росенец»
12:09 05.09.2023 |
Влада Болгарії взяла на себе оперативний контроль над нафтовим терміналом "Росенец". Раніше він був в оренді у російського "Лукойла".
Про це заявив міністр транспорту і комунікацій Болгарії Георгі Гвоздейков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на bTV.
"Держава взяла на себе повний контроль над терміналом "Росенець", - сказав міністр
За його словами, Болгарія має всі можливості керувати терміналом і не допустить надзвичайних ситуацій.
Росіян залишать без грошей
Гвоздейков пояснив, що Болгарія не має наміру виплачувати компенсацій "Лукойлу" через припинення концесії.
"Угоду про концесію припинено через форс-мажорні обставини, пов'язані з обмеженнями, раніше накладеними на РФ, тому "Лукойл" може наполягати на своїх правах де завгодно, але не в Болгарії", - сказав міністр.
Порт "Росенець"
Портовий термінал "Росенець" знаходиться на південному березі Бургаської затоки. Він призначений для приймання, зберігання і транспортування нафтохімічної сировини та товарних продуктів.
У 2011 році між Болгарією та "Лукойлом" було підписано договір про концесію частини портового термінала "Росенець", у 2022 році тимчасовий уряд Болгарії продовжив концесію на 24 роки.
Болгарія та її відносини з Росією
Болгарія від початку війни в Україні засудила дії Росії, підтримала запровадження санкцій проти Кремля і регулярно відправляє допомогу, зокрема й для ЗСУ.
Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков хоче очистити спецслужби країни від впливу Росії, проте чинний президент Румен Радєв не поділяє його поглядів і може стати на заваді важливим реформам.
Нещодавно п'ять високопоставлених болгарських політиків отримали захист Служби національної безпеки. Причиною для цього стали погрози з боку Росії.
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