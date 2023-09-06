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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Лідер Північної Кореї зустрінеться з Путіним у Росії

 

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні прибути до Росії для зустрічі з президентом Володимиром Путіним та обговорення співпраці у сфері озброєнь. Про це повідомила у понеділок, 4 вересня, газета The New York Times із посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, зустріч Кім Чен Ина та Путіна може відбутися у Владивостоці, куди північнокорейський лідер, ймовірно, прибуде на броньованому потязі. Найімовірніші дати - з 10 до 13 вересня, коли у Владивостоці проходитиме Східний економічний форум. Проте джерела не виключають, що переговори можуть відбутися й у Москві.

Сторони мають намір обговорити постачання зброї

Російська сторона під час переговорів має намір домовитися про постачання артилерійських снарядів та протитанкових ракет із КНДР, розповіли співрозмовники NYT. Північна Корея, зі свого боку, хотіла б, щоб РФ надала передові технології для супутників і атомних підводних човнів, а також продовольчу допомогу.

Про візит, що готується, також пише газета The Washington Post, посилаючись на високопоставлених представників адміністрації США. Москва і Пхеньян поки що офіційно не коментували ці повідомлення.

Білий дім: Переговори між Росією та КНДР просуваються

Керівниця пресслужби Ради національної безпеки Білого дому Едріенн Вотсон заявила, що "переговори про постачання зброї між Росією та КНДР активно просуваються". "Ми маємо інформацію про те, що Кім Чен Ин очікує продовження цих дискусій, включаючи дипломатичну взаємодію на рівні лідерів у Росії", - сказала вона.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: КНДР, Росія
 

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