Бербок закликала реформувати Римський статут

Глобальні міжнародні організації потребують глибокого реформування, що стало особливо очевидним після того, як Росія розв‘язала загарбницьку війну проти України.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час виступу на нараді керівників німецьких дипломатичних відомств у Берліні, передає Укрінформ.

Особливий наголос вона зробила на розвитку міжнародного права.

«Я вважаю, що ми перебуваємо у вирішальному моменті, коли можна досягти того, що раніше було неможливо: реформувати Римський статут, аби злочин агресії міг переслідуватися Міжнародним кримінальним судом. Оскільки відомо, що нинішня лазівка ​​в міжнародному праві унеможливлює притягнення лідерів Росії до відповідалнафтаьності за порушення миру перед Міжнародним кримінальним судом», - сказала Бербок, підкресливши, що злочин агресії не повинен залишитися безкарним. За її словами, це важливо насамперед для України, а також для всіх країн, яким може загрожувати агресія з боку могутнішого сусіда.

Вона порушила питання про необхідність «сміливо» реформувати Євросоюз, який готується до нової хвилі розширення. Берлін ініціював процес з деякими партнерами стосовно реформи ухвалення рішень у галузі спільної зовнішньої та безпекової політики кваліфікованою більшістю (а не одностайно, як зараз - ред). До кінця року в Берліні відбудеться конференція, одною з тем якої буде саме це питання, проанонсувала вона.

Потребує реформування і Рада Безпеки ООН, міжнародні фінансові установи, органи охорони здоров'я, такі формати, як G20, ВТО тощо, зазначила міністр.

Вона зауважила, що Німеччина активно бере на себе більше відповідальності останнім часом, зокрема, стосовно ініціювання реформ.

Нарада керівників дипломатичних представництва проводиться у МЗС ФРН раз на рік.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час онлайн-виступу на третьому Міжнародному саміті "Кримської платформи" заявила, що Німеччина ніколи не визнає незаконної анексії Росією українських територій, яка є грубим порушенням міжнародного права, і продовжить підтримку України, доки РФ не припинить цю війну.