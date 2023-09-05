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АНАЛІТИКА

«Цінова стеля» на купівлю російської нафти працює - Держдеп

 

Запроваджене країнами G7 та їх союзниками обмеження ціни на купівлю російської нафти у 60 доларів за барель продовжує працювати, попри котирування вище цього рівня.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Bloomberg заявив виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США з економічної політики Ерік ван Ностранд.

«Через дев'ять місяців з моменту впровадження обмеження (ціни на купівлю нафти з РФ - ред.) воно працює», - сказав він, додавши, що ця політика зменшила доходи Росії, а будь-які порушення цих граничних цін будуть розглядатися правоохоронними органами США та союзників.

Ван Ностранд також заявив, що США оцінюють ефективність цієї політики за тим параметром, чи дозволяє вона покупцям у всьому світі домовлятися про більші знижки на російські поставки.

«Ми не вимірюємо успіх (граничних цін - ред.) лише тим, скільки молекул нафти подорожує конкретно в барелях. Ми розглядаємо це як ринковий механізм для зміни стимулів ринку нафти», - сказав ван Ностранд.

Зазначається, що з середини липня російська флагманська нафта марки Urals котирується вище 60 доларів за барель, тоді як деякі нафтопродукти піднялися вище ліміту, встановленого США, країнами G7 та Європейським Союзом.

Як повідомлялося, з 5 грудня 2022 року діє заборона на експорт нафти з РФ до ЄС, а також встановлено цінову стелю в $60 за барель російської сировини, що перевозиться морем. Таке рішення ухвалила коаліція за обмеження ціни (Євросоюз, країни Великої сімки й Австралія), яка планує щомісяця переглядати рівень обмежень.
Ключові теги: США, Росія
 

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