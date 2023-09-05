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Залежність ЄС від імпорту російських нафти й газу знизилася до 2% і 13% - Євростат
14:26 04.09.2023 |
Частка імпортованого ЄС із рф викопного палива за два роки суттєво знизилася. Як повідомляється у звіті Євростату, за даними на кінець червня 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року, залежність від нафти знизилася з 29,2% до 2,3%, від газу - з 38,5% до 12,9%, вугілля - з 45% до 0%.
Імпорт природного газу в ЄС із рф значно збільшився у період із січня 2021 року до березня 2022 року, оскільки ціни різко зросли. З квітня по червень 2022 року постачання російської сировини у світлі кількох пакетів санкцій, введених Євросоюзом, постійно і суттєво знижувалися.
«Збільшення імпорту в період із липня по вересень 2022 року через зростання цін мало тимчасовий характер», - повідомляється у звіті статистичної служби ЄС. При цьому найбільше газу у другому кварталі поточного року ЄС імпортував із США (24%), також зросли постачання з Алжиру (18%), Великобританії (15%) й Норвегії (10%).
У сфері постачання нафти й нафтопродуктів з одночасним зменшенням присутності рф на європейському ринку збільшилися частки Саудівської Аравії (на 5 процентних пунктів) - до 11%, Норвегії (+3 в.п.) - також до 11%. Найбільшим постачальником і тут стали США - 13%. На Казахстан припадає 8%.
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