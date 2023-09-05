Міністри оборони НАТО зберуться в Брюсселі 12-13 жовтня

Як повідомляється у звіті Євростату, за даними на кінець червня 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року, залежність від нафти знизилася з 29,2% до 2,3%, від газу - з 38,5% до 12,9%, вугілля - з 45% до 0%.