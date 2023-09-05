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Міністри оборони НАТО зберуться в Брюсселі 12-13 жовтня
14:21 04.09.2023 |
Міністри оборони країн-членів Організації Північноатлантичного договору зберуться на засідання в Брюсселі 12-13 жовтня, повідомляє штаб-квартира НАТО.
"Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони відбудеться 12-13 жовтня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. На засіданні головуватиме генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг", - ідеться в повідомленні.
Програму засідання буде оприлюднено пізніше.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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