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АНАЛІТИКА

Міністри оборони НАТО зберуться в Брюсселі 12-13 жовтня

 

Міністри оборони країн-членів Організації Північноатлантичного договору зберуться на засідання в Брюсселі 12-13 жовтня, повідомляє штаб-квартира НАТО.

"Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони відбудеться 12-13 жовтня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. На засіданні головуватиме генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг", - ідеться в повідомленні.

Програму засідання буде оприлюднено пізніше.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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