Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Американський Citibank згортає банкоматну мережу в Росії

 

Російська "дочка" одного з найбільших банків Уолл-стріт Citigroup Inc. повідомила про згортання мережі банкоматів.

"Шановні клієнти, інформуємо вас про початок процесу припинення обслуговування у банкоматах АТ КБ "Сітібанк". Усі банкомати будуть демонтовані до кінця 2023 року", - йдеться в повідомленні банку для клієнтів, передає The Moscow Times.

Більшість операцій клієнтам пропонується здійснювати в мобільному банку Citibank.

Наприкінці минулого року російський банк "Уралсіб" повідомив, що викупив портфель споживчих кредитів "Сітібанку" та продовжить обслуговування цих позик.

Citigroup Inc. повідомила наприкінці минулого літа про закриття російського підрозділу, що мало вилитися в списання близько $170 млн.

Угода з "Уралсібом" стала частиною плану Citi зі скорочення операцій та присутності в Росії, повідомляла Citigroup раніше.

Сітібанк потрапив до числа 45 банків, угоди з акціонерним капіталом яких обмежив президент РФ Владімір Путін.

Глава Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, коментуючи угоду "Уралсібу" та "Сітібанку", сказала, що указ президента РФ стосується лише операцій із акціями, і в банків залишається можливість продавати кредитні портфелі без спеціальних дозволів російської влади.

Раніше повідомлялося, що російська влада не збирається легко випускати закордонні кредитні організації, які бажають продати російський бізнес.

Можливість виходу з РФ розглядають "Райффайзенбанк", "ЮніКредит" та "Сітібанк", які перед початком війни мали сумарні активи на 3,5 трлн руб. і тримали вклади російських громадян майже на 1 трлн руб.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4977
  0,1244
 0,31

Курс обміну валют на вчора, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2214  0,15 0,40 38,0128  0,11 0,29
EUR 40,3497  0,23 0,56 41,3921  0,21 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес