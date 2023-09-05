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АНАЛІТИКА

Інфляція в Туреччині у серпні наблизилась до 60% на тлі зростання податків і цін на пальне

 

У серпні річна інфляція в Туреччині наблизилась до 60%, що чинить тиск на центральний банк з метою подальшого підвищення процентних ставок.

Про це пишуть AFP та RFI з посиланням на офіційні дані Державного статистичного агентства.

У річному вимірі ціни зросли на 58,9% у серпні порівняно з 47,8% у липні.

"Це досить жахливі показники інфляції", - заявив економіст з ринків, що розвиваються, Тімоті Еш.

"Це посилить тиск на (центральний банк) і змусить його ще більше підвищити облікову ставку з нинішніх 25 відсотків", - додав він.

Зазначається, що президент Туреччини Ердоган все життя був противником високих процентних ставок через своє неортодоксальне переконання, що вони спричиняють інфляцію, а не допомагають її знизити.

Його рішення підштовхнути посадовців до зниження ставок перед обличчям зростання споживчих цін призвело до того, що минулого року інфляція злетіла до 85%.

Економічна криза ледь не коштувала Ердогану переобрання у травні.

Він переміг після того, як пообіцяв своїм прихильникам масове підвищення зарплат і запровадив програму дострокового виходу на пенсію, яка коштувала уряду мільярди доларів.

Аналітики побоювалися, що Туреччина увійде в системну кризу, якщо Ердоган радикально не змінить економічний курс після перемоги на виборах.

Зрештою, Ердоагн переформатував свій уряд і призначив кількох шанованих ветеранів Уолл-стріт на вищі економічні посади.

Міністр фінансів Мехмет Сімсек і новий голова центрального банку Хафізе Гайє Еркан почали обережно демонтувати економічну спадщину Ердогана і завойовувати довіру іноземних інвесторів.

Спочатку Еркан викликала переляк, підвищивши облікову ставку центрального банку з 8,5% до 17,5% за два місяці - набагато менше, ніж сподівалися аналітики. Минулого місяця Центробанк підвищив ставку до 25%.

Ліра ненадовго зросла майже на вісім відсотків щодо долара, а вартість страхування турецького державного боргу на випадок дефолту різко впала.

Але аналітики ставлять під сумнів, як довго Ердоган продовжуватиме підтримувати цю зміну політики.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що він підписав рішення про підвищення ставки минулого місяця після того, як був переконаний, що вона залишатиметься незмінною лише "деякий час".

Аналітики вважають, що поточна облікова ставка залишається занадто низькою, щоб взяти інфляцію під контроль.

"Ризики залишатимуться високими доти, доки президент Ердоган залишатиметься при владі", - написав у своєму звіті економіст з ринків, що розвиваються, Capital Economics Ліам Піч.

Інфляція зумовлена підвищенням податків і цін на пальне, які запровадив Сімсек для виконання передвиборчих обіцянок Ердогана, а також масштабними зусиллями з відновлення після потужного землетрусу.
За матеріалами: Економічна правда
 

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