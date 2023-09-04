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Макрон підтримав заборону мусульманського одягу в школах
13:57 04.09.2023 |
Президент Франції Еммануель Макрон каже, що влада буде "непоступливою" щодо нового правила, яке заборонятиме дітям приходити до школи в мусульманському одязі.
Під час візиту на південь Франції 1 вересня Макрон сказав, що очевидно будуть випадки, коли діти намагатимуться випробовувати нове правило та "кинути виклик системі", але запевнив, що вони "не зможуть прослизнути в клас", бо "ми будемо незговірливими в цьому питанні".
Навчальний рік розпочнеться у Франції в понеділок 4 вересня. Міністр освіти Габріель Атталь оголосив, що з поновленням шкільних занять буде запроваджена заборона на відвідування уроків у довгих мусульманських платтях, відомих як абая для дівчаток і хаміс для хлопчиків. "Коли ви входите до класу, ви не повинні одразу визначати релігію учнів, просто глянувши на них", - цитує агентство Associated Press слова міністра.
У школах Франції заборонені будь-які "помітні" релігійні символи
Нове правило викликало масову критику в соціальних мережах. Утім воно має законну підставу: секулярність є основоположним принципом французьких державних шкіл, згідно з законом від 2004 року. Ним забороняється носити до школи будь-які "помітні" релігійні символи чи одяг: ісламські накидки, єврейські кіпи, сикхські тюрбани чи великі християнські хрести.
Як зазначає France24, замість заборонених традиційних хусток у школах Франції мусульманські школярки все частіше стали вбиратися в абаю. Міністр освіти країни назвав носіння сукні "релігійним жестом", покликаним випробувати "світський притулок, яким має бути школа". У французькій раді мусульманської віри наполягають, що формально плаття не вважається релігійним одягом.
Студентів вищих навчальних закладів заборона не стосується.
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