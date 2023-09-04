Франція хоче заборонити одноразові електронні сигарети

Одноразові електронні сигарети незабаром будуть заборонені у Франції.

Про це оголосила прем'єрка Елізабет Борн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Уряд незабаром представить новий національний план боротьби з курінням, який включатиме заборону на одноразові електронні сигарети, сказала вона в ефірі RTL.

"Люди можуть сказати нам, що це не нікотин. Але це рефлекс, жест, до якого звикають молоді люди. Саме так вони починають курити, і це потрібно зупинити", - сказала Елізабет Борн.

У травні колишній міністр охорони здоров'я Франсуа Браун вже відкрив двері для неминучої заборони одноразових електронних сигарет, яка має стати частиною плану боротьби з курінням на період 2023-2028 років.

З солодкими або фруктовими смаками, яскравою упаковкою, що нагадує цукерки, і доступною ціною від восьми до 12 євро за 500 затяжок, одноразові електронні сигарети викликають занепокоєння, оскільки вони орієнтовані на підлітків, в той час як електронні сигарети заборонені для неповнолітніх у Франції.

Нагадаємо, що у Франції також хочуть заборонити куріння в лісах, щоб уникнути пожеж.