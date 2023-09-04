Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція хоче заборонити одноразові електронні сигарети

 

Одноразові електронні сигарети незабаром будуть заборонені у Франції.

Про це оголосила прем'єрка Елізабет Борн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Уряд незабаром представить новий національний план боротьби з курінням, який включатиме заборону на одноразові електронні сигарети, сказала вона в ефірі RTL.

"Люди можуть сказати нам, що це не нікотин. Але це рефлекс, жест, до якого звикають молоді люди. Саме так вони починають курити, і це потрібно зупинити", - сказала Елізабет Борн.

У травні колишній міністр охорони здоров'я Франсуа Браун вже відкрив двері для неминучої заборони одноразових електронних сигарет, яка має стати частиною плану боротьби з курінням на період 2023-2028 років.

З солодкими або фруктовими смаками, яскравою упаковкою, що нагадує цукерки, і доступною ціною від восьми до 12 євро за 500 затяжок, одноразові електронні сигарети викликають занепокоєння, оскільки вони орієнтовані на підлітків, в той час як електронні сигарети заборонені для неповнолітніх у Франції.

Нагадаємо, що у Франції також хочуть заборонити куріння в лісах, щоб уникнути пожеж.
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,6221
  0,1170
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2214  0,15 0,40 38,0128  0,11 0,29
EUR 40,3497  0,23 0,56 41,3921  0,21 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес