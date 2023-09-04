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Китайські банки поступово займають місце західних у кредитуванні банківської системи РФ – FT
11:59 04.09.2023 |
Китайські банки поступово займають місце західних у зовнішньому кредитуванні російської банківської системи - такі дії чотирьох найбільших банків Китаю є частиною зусиль Пекіна з просування юаня як світової валюти, альтернативної долару.
Про це пише Financial Times.
Згідно з останніми офіційними даними, проаналізованими Київською школою економіки для Financial Times, за 14 місяців до кінця березня цього року експозиція Китаю на російські банки зросла вчетверо до 9,7 млрд доларів, основна частина цієї суми припала на головні держбанки - ICBC і Bank of China.
"Китайські кредитори зайняли місце західних банків, які опинилися під гострим тиском регуляторів і політиків у своїх країнах, щоб піти з Росії, в той час як міжнародні санкції значно ускладнили ведення бізнесу.
За той самий період австрійський "Райффайзен Банк" - найбільший іноземний банк з найбільшими активами в Росії - збільшив свої активи в країні більш ніж на 40%, з 20,5 млрд до 29,2 млрд доларів.
"Райффайзен" заявив, що розглядає шляхи виходу з країни, і з березня скоротив свої активи до 25,5 млрд дол.
"Кредити, надані китайськими банками російським банкам і кредитним установам, які здебільшого є прикладом того, що юань замінює долари та євро, свідчать про те, що санкції роблять свою справу", - сказав заступник директора з розвитку Київської школи економіки Андрій Онопрієнко.
Зростання торгівлі в юанях підкреслює "економічний поворот" Росії до Китаю, оскільки товарообіг між двома країнами у 2022 році досягне рекордних 185 мільярдів доларів, пише FT.
До початку російського повномасштабного вторгнення в Україну понад 60 відсотків платежів за російський експорт здійснювалися в доларах і євро, які РФ тепер називає "токсичними валютами", а на юань припадало менше 1 відсотка.
Згідно з даними Центрального банку РФ, частка "токсичних" валют відтоді скоротилася до менш ніж половини експортних платежів, тоді як на юань припадає 16%.
"Райффайзен" - один з небагатьох західних банків, який зберіг значну присутність у Росії після того, як кілька інших іноземних кредиторів розірвали зв'язки і продали дочірні компанії минулого року.
Але кроки, запроваджені Кремлем минулого літа, значно ускладнили іноземним банкам продаж своїх російських дочірніх компаній. У п'ятницю заступник міністра фінансів Росії Олексій Моісеєв підтвердив позицію уряду РФ щодо перешкоджання продажу іноземних банків.
Прибутки російського бізнесу "Райффайзена" зросли на 9,6% до 867 млн євро за перші шість місяців цього року, при цьому австрійський кредитор підвищив зарплату своїм російським співробітникам на 200 млн євро.
Європейський центральний банк посилює тиск на підконтрольних йому кредиторів, включаючи "Райффайзен", з метою змусити їх піти з Росії.
Загалом, за 14 місяців до березня частка російських банківських активів, що належать іноземним кредиторам, скоротилася з 6,2% до 4,9%.
Китайські банки відмовились від коментарів.
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