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АНАЛІТИКА

Пашинян: Залежність Вірменії від Росії - помилка

 

Росія віддаляється від Південного Кавказу, заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, яке в суботу, 2 вересня, транслювало вірменське громадське телебачення.

За словами Пашиняна, РФ звинувачує західні країни в тому, що вони підштовхують уряд Вірменії "до вжиття заходів, спрямованих на витіснення Росії" з регіону. "Навпаки, ми бачимо, що Росія сама йде з регіону через ті кроки, які вона робить чи не робить. З яких причин це відбувається? Ми не знаємо. Ми можемо мати свої спостереження з цього приводу, але я не можу щось стверджувати", - цитує його агентство Armenpress.

Пашинян додав, що "є процеси", які наводять на думку, що "одного разу ми просто прокинемося і побачимо, що Росії тут немає".

Пашинян дорікнув РФ у невиконанні обіцянок

Як приклад таких процесів вірменський прем'єр навів ситуацію з Лачинським коридором, дорікнувши Росії у невиконанні зобов'язань щодо забезпечення безпеки населення Нагірного Карабаху.

Пашинян нагадав, що, згідно з домовленостями Вірменії, Азербайджану та Росії, укладеними після закінчення бойових дій у 2020 році, російські миротворці мають контролювати Лачинський коридор. За його словами, цього не відбувається. "Чому? Причин може бути дві: або РФ не може, або не хоче зберігати контроль над Лачинським коридором. І те, і інше, на наш погляд, є проблематичним", - сказав він.

Пашинян: Залежність Вірменії від Росії - помилка

Прем'єр Вірменії також назвав стратегічною помилкою залежність країни від Росії в сфері безпеки.

"Архітектура безпеки Вірменії на 99,999 відсотка була пов'язана з Росією, зокрема й у логіці придбання зброї та боєприпасів. Однак сьогодні, в ситуації коли Росія сама потребує зброї, озброєння та боєприпасів, зрозуміло, що навіть за бажання РФ не змогла би забезпечити потреби безпеки Вірменії. Тобто цей приклад має показати нам, що у сфері безпеки залежати чи бути прив'язаним лише до одного місця саме собою є стратегічною помилкою", - заявив Пашинян.

За його словами, тільки постфактум, коли Вірменія "смакувала гіркі плоди цієї помилки", Єреван почав робити спроби диверсифікувати безпекову політику.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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