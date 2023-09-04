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Іноземні аудитори не знайшли борг Молдови у $800 мільйонів перед «Газпромом» – Санду
11:43 04.09.2023 |
Президента Молдови Майя Санду заявила, що наступного тижня уряд виступить з офіційною заявою щодо аудиторської перевірки боргів «Молдовагаз» перед «Газпромом», яку провели іноземні фахівці.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Молдовські відомості.
«Це ще невідомо публіці, але наступного тижня наш уряд вийде і скаже, що ми найняли міжнародну компанію, яка зробила аудит і сказала, що у нас немає жодних боргів перед «Газпромом» у $800 млн. Хотіли швидко нас обдурити. Залишили нас без газу. Зима була на носі. «Давайте швидко підписуєте, що ви за 4 роки повернете $800 млн і у вас буде газ». Ми сказали, що не можемо це підписати, оскільки це дуже великі гроші і ми не можемо на таке підписатися. Нам (росіяни - ред.) сказали: «У вас не буде газу». Ніхто за 30 років не намагався купувати газ в іншому місці. Якщо газ продає лише монополіст, то це не нормально. І вони сказали, що ми не зможемо за два місяці змінити закон, знайти нові контракти. Це було негарно з їхнього боку. Я вважаю, що ми вчинили правильно», - заявила Санду.
Уряд Молдови виділив аудиторам з Норвегії та Великої Британії 800 тис. євро із Резервного фонду на зовнішній аудит боргу АТ «Молдовагаз» перед «Газпромом» та «Факторинг Фінанс». Аудитори мали оцінити борг за 30 років.
Зазначається, що крайній термін подачі звіту спочатку було встановлено на кінець березня 2023 року.
«Газпром» виступив проти аудиту боргів.
Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр країни Дорін Речан у травні заявив, що Молдова більше не використовує російський природний газ або електроенергію після того, як припинила свою залежність після початку повномасштабної війни в Україні.
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