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АНАЛІТИКА

ООН пропонує підключити російський банк до SWIFT для продовження «зернової угоди»

 

ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо зернової угоди, який передбачає перепідключення російського "Россєльхозбанку" до SWIFT та розморожування європейських активів російських виробників добрив.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, передає Anadolu.

За його словами, нова пропозиція, підготовлена за участю Анкари, може стати основою для поновлення угоди.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує зустрітися з Владіміром Путіним 4 вересня у Сочі. Очікується, що головною темою переговорів Ердогана з Путіним буде "Чорноморська зернова ініціатива", яку РФ зірвала минулого місяця.

Раніше очільник турецького МЗС Хакан Фідан заявив, що у Туреччині вважають, що альтернативні Чорноморській зерновій ініціативі шляхи вивезення українського зерна можуть бути ризикованими, тому країна продовжує активні зусилля з усіма сторонами на всіх рівнях для відновлення роботи "зернового коридору".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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