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АНАЛІТИКА

Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутниками американської системи попередження про ракетний напад

 

Ракета Falcon 9 у суботу стартувала на орбіту з групою із 13 супутників нової системи попередження Космічних сил США про ракетний напад (СПРН), повідомила компанія-розробник носія SpaceX.

Запуск було здійснено зі стартового майданчика SLC-4E на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії о 07:25 за часом Тихоокеанського узбережжя США (о 17:25 за київським часом).

Космічні апарати в рамках місії Tranche 0B є частиною створюваної космічної архітектури Proliferated Warfighter Агентства космічних розробок Космічних сил США. Нова система СПРН складатиметься з багаторівневої мережі супутників і допоміжних елементів, які забезпечать глобальний військовий зв'язок і можливості попередження, індикації та відстеження ракет на низькій навколоземній орбіті висотою 950 км.

До групи запущених у п'ятницю апаратів вагою 150 кг кожний входять два супутники виявлення і відстеження запусків гіперзвукових і балістичних ракет, оснащених інфрачервоними датчиками з широким полем огляду (OPIR), та 11 супутників лазерного зв'язку, маршрутизації даних, навігації та резервної системи управління.

У рамках запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовується у 13-й раз, приблизно за вісім хвилин після старту має здійснити керовану вертикальну посадку на базі Ванденберг.

На початку квітня ракета Falcon 9 компанії SpaceX вже вивела на орбіту групу з десяти нових супутників СПРН Космічних сил США, зокрема два супутники виявлення і відстеження запусків гіперзвукових і балістичних ракет.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: SpaceX, США
 

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