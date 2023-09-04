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Байден розчарований, що лідер Китаю не відвідає саміт G20
09:19 04.09.2023 |
Президент США Джо Байден заявив у неділю, що він розчарований тим, що президент Китаю Сі Цзіньпін не буде присутній на саміті лідерів G20 в Індії, але додав, що збирається "побачити його".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
"Я розчарований... але я збираюся з ним зустрітися", - сказав Байден журналістам, не уточнюючи деталей.
Байден відвідає Індію з 7 по 10 вересня для участі в саміті "Групи 20", після чого вирушить до В'єтнаму, оскільки його адміністрація прагне зміцнити відносини США в Азії.
Сі, швидше за все, пропустить саміт, а прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь, як очікується, представлятиме Пекін на зустрічі в Нью-Делі, повідомили Reuters джерела, знайомі з цим питанням.
Відповідаючи на запитання, чи з нетерпінням він чекає на свою поїздку, Байден сказав: "Так, чекаю".
"Я хочу трохи більше ... координації. Я думаю, що вони обидві (Індія і В'єтнам) хочуть набагато тісніших відносин зі Сполученими Штатами, і це може бути дуже корисним", - сказав Байден.
Як повідомлялося, російський президент Владімір Путін не буде особисто присутній на саміті G20 у Делі. РФ представлятиме міністр закордонних справ Сергєй Лавров.
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