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АНАЛІТИКА

Індія доручила своїм НПЗ дотримуватися цінової стелі на російську нафту

 

Уряд Індії доручив своїм нафтопереробним заводам дотримуватися цінового ліміту на російську нафту, який раніше встановили G7 і США.

Про це заявив міністр нафти і природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Наша залежність від російської нафти різко знизиться. Цінова рентабельність країн Перської затоки зараз набагато привабливіша", - сказав він.

Споживання Індією російської нафти різко зросло після вторгнення РФ в Україну, це витіснило Саудівську Аравію та Ірак з перших місць.

Однак зростання цін скоротило знижки на російську нафту й обмежило привабливість спотових закупівель, унаслідок чого інші джерела, деякі з яких мають строкові контракти, знову стали привабливими.

Індійські компанії мають дотримуватися ліміту цін на нафту з РФ

"Я дуже ясно висловився. Сьогодні ми перебуваємо на ринку і будемо купувати у кого завгодно", - сказав Пурі.

Він додав, що уряд не втручався в закупівлі нафтопереробних заводів але доручив їм слідувати ціновому ліміту "Великої сімки" на російську нафту.

"Закупівлі Індією російської нафти стали важливим рятувальним колом для найбільшого світового виробника нафти після того, як торік потоки нафти в Європу скоротилися до мінімуму. Зниження поставок, схоже, призведе до збільшення залежності Москви від Пекіна", - пише видання.

Також зазначається, що Індія задовольняє понад 86% свого попиту на нафту за рахунок імпорту, що робить її економіку дуже вразливою до цін на нафту.

Індія і російська нафта

У червні повідомлялось, що Індія в 10 разів збільшила імпорт російської нафти.

Пізніше стало відомо, що російська нафта продовжує надходити до країн Європейського союзу, попри ембарго, як нафтопродукти з третіх країн, особливо Індії.

Вчора Bloomberg писало, що Індія зменшує імпорт нафти з РФ уже третій місяць поспіль, воно досягло 1,57 млн барелів на добу. Це найнижчий рівень із січня 2023 року.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Індія, Росія
 

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