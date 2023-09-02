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АНАЛІТИКА

ЄС готує на осінь «суттєві пропозиції» щодо розширення

 


Європейська комісія планує зробити "суттєві пропозиції" щодо розширення Європейського союзу вже у жовтні цього року.

Про це заявив єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на EURACTIV.

"Питання завжди було: чи хочемо ми це зробити? І це перший раз, коли я чую від Європейської Ради, що вони хочуть це зробити - це вітається", - сказав Варгеї.

Відповідаючи на запитання, чи буде здійсненною ціль президента Європейської Ради Шарля Мішеля до 2030 року, Варгеї сказав, що "все, що ми як ЄС хочемо зробити, є здійсненним", але підкреслив, що не треба наполягати на конкретному графіку.

"Я не думаю, що це питання дат. Це питання політичної волі та питання виконання. Постачання з боку ЄС, але також і поставки з боку наших країн-партнерів на Західних Балканах або інших трьох країн-кандидатів ([України, Молдови та Грузії - ред.)", - сказав голова ЄС із розширення.

Його коментарі були зроблені після того, як раніше цього тижня президент Європейської ради Шарль Мішель припустив, що Західні Балкани та інші країни-кандидати на вступ до ЄС, а також ЄС повинні бути готові до розширення до 2030 року.

"Суттєві пропозиції" в жовтні

Варгеї оголосив, що в жовтні, коли очікується, що Європейська комісія представить свої щорічні звіти про прогрес для всіх країн у процесі вступу до блоку, виконавча влада ЄС виступить із "суттєвими пропозиціями".

"Ми готові виступати навіть зі сміливими пропозиціями - новими - та з новими ідеями", - сказав Варгеї.

За його словами, плани передусім включатимуть "План зростання", який уже оприлюднила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у травні, за допомогою якого ЄС прагне збільшити інвестиції на Західних Балканах, а також план полегшення економічного впливу війни Росії.на Україну.

Вступ України до ЄС

Ще минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів.

При цьому віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу в ЄС розпочнуться цього року.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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