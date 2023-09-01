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Христофор Колумб
Кремль підтвердив дату зустрічі Путіна і Ердогана
16:39 01.09.2023 |
У Кремлі підтвердили, що зустріч президентів Росії і Туреччини Владіміра Путіна і Реджепа Таїпа Ердогана в Сочі відбудеться 4 вересня.
Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".
"Переговори пройдуть у понеділок. Вони пройдуть у Сочі. Це буде середина дня", - сказав Пєсков журналістам.
Ця зустріч стане рідкісним візитом до Росії лідера країни-члена НАТО під час повномасштабної війни РФ в Україні. Анкара поки що не підтвердила дату проведення зустрічі.
Очікується, що на зустрічі Туреччина наполягатиме на відновленні Чорноморської зернової ініціативи, з якої Москва в односторонньому порядку вийшла в липні.
Крім того, Ердогана турбують і двосторонні питання, такі як імпорт природного газу з Росії.
Раніше очікували візиту Путіна до Туреччини для зустрічі з Ердоганом, однак згодом стало відомо, що турецький президент натомість поїде до Росії.
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