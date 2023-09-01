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АНАЛІТИКА

Кремль підтвердив дату зустрічі Путіна і Ердогана

 

У Кремлі підтвердили, що зустріч президентів Росії і Туреччини Владіміра Путіна і Реджепа Таїпа Ердогана в Сочі відбудеться 4 вересня.

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

"Переговори пройдуть у понеділок. Вони пройдуть у Сочі. Це буде середина дня", - сказав Пєсков журналістам.

Ця зустріч стане рідкісним візитом до Росії лідера країни-члена НАТО під час повномасштабної війни РФ в Україні. Анкара поки що не підтвердила дату проведення зустрічі.

Очікується, що на зустрічі Туреччина наполягатиме на відновленні Чорноморської зернової ініціативи, з якої Москва в односторонньому порядку вийшла в липні.

Крім того, Ердогана турбують і двосторонні питання, такі як імпорт природного газу з Росії.

Раніше очікували візиту Путіна до Туреччини для зустрічі з Ердоганом, однак згодом стало відомо, що турецький президент натомість поїде до Росії.
 

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