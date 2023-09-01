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АНАЛІТИКА

Єврокомісія схвалила нову вакцину проти COVID-19 на тлі зростання інфікованих

 

Європейська комісія схвалила оновлену, вже третю версію вакцини проти COVID-19, розроблену компанією BioNTech-Pfizer.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

Як йдеться у пресрелізі, вакцину Comirnaty XBB.1.5-adapted оновили втретє, щоб відповідати новим варіантам COVID-19, та дозволити її для дорослих, дітей та немовлят старше шести місяців.

За словами Єврокомісії, надання дозволу прискорили, щоб дати можливість країнам ЄС краще підготуватися до майбутніх кампаній з вакцинації.

Як очікує єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес, COVID-19 циркулюватиме паралельно з сезонним грипом протягом майбутнього осінньо-зимового сезону.

У своєму останньому звіті Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) повідомив, що кількість нових випадків на COVID-19 в ЄС зростає, але процент інфікування залишається на низькому рівні.

Раніше управління з питань охорони здоров'я Великої Британії в п'ятницю підтвердило поширення в країні нового варіанта коронавірусу SARS-CoV-2 BA.2.86, що збіглось зі сплеском захворюваності на COVID-19.
Ключові теги: ЄС
 

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