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У Британії виявили новий варіант коронавірусу, кількість захворювань почала рости
14:08 01.09.2023 |
Управління з питань охорони здоров'я Великої Британії в п'ятницю підтвердило поширення в країні нового варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 BA.2.86, що збіглось зі сплеском захворюваності на COVID-19.
Про це йдеться в повідомленні відомства, яке цитує "Європейська правда".
Новий варіант коронавірусу має велику кількість мутацій. У Британії зафіксували один підтверджений випадок BA.2.86 - у людини, яка в останні дні не виїжджала за кордон.
"Це свідчить про певний рівень циркулювання вірусу в межах Великої Британії", - вказує британське Управління з питань охорони здоров'я.
Варіант поки є малодослідженим, а тому немає підтверджень його більшої заразності чи стійкості до імунітету. Але його також зафіксували в Ізраїлі, Данії та Сполучених Штатах на тлі зростання захворюваності на COVID-19.
На початку тижня група британських вчених ствердила, що "з достатньою мірою впевненості" в Британії вже почалась нова хвиля захворюваності на коронавірус, й порекомендувала знову носити захисні маски.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, всього в Британії виявили понад 24,6 мільйона хворих на COVID-19, із них померли понад 228,6 тисячі.
При цьому за останній тиждень тільки в Англії кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла на понад 18% і становить майже 6300.
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