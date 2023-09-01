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У Великій Британії набули чинності норми для можливого блокування криптовалют
14:01 01.09.2023 |
З 1 вересня 2023 року у Великій Британії набуло чинності правило The Travel Rule. Воно покликане підвищити прозорість транзакцій у криптовалютах і обмежити дії шахраїв.
Нововведення спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. З 1 вересня компанії, що працюють із криптоактивами, мають право блокувати транзакції, якщо вони порушують законодавство Великої Британії.
Нагадаємо, 17 серпня 2023 року Управління фінансового нагляду Великої Британії (FCA) ввело нові правила щодо постачальників віртуальних активів. Відомство вимагає, щоб постачальники послуг віртуальних активів (VASP), які перебувають у країні, «збирали, перевіряли й обмінювалися інформацією про передачу криптоактивів».
Згідно з документом, якщо вхідний платіж отримано від фізичної або юридичної особи із зарубіжної юрисдикції, яка не впровадила нового правила, VASP повинен «самостійно провести оцінку на основі ступеня ризику». А потім прийняти рішення, чи варто робити криптоактиви доступними для бенефіціара.
Те саме правило застосовуватиметься і до британців, які бажають відправляти платежі за межі Великої Британії.
The Travel Rule було створено Цільовою групою з фінансових дій агентства ООН у червні 2019 року. Воно діє в низці інших країн, включно зі США, Німеччиною, Японією, Сінгапуром, Канадою, Нідерландами.
У червні 2023 року Великобританія схвалила закон про регулювання криптовалют. Через місяць уряд країни відхилив пропозицію прирівняти цифрові активи до азартних ігор.
Джерело: incrypted.com
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