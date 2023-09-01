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Прем'єр Польщі: Німеччина має виплатити нам репарації для нормальних відносин
13:51 01.09.2023 |
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у 84-ту річницю початку Другої світової війни заявив, що його країна продовжить вимагати від Німеччини виплати репарацій.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час візиту до міста Велюнь, повідомляє RMF24.
За словами Моравецького, репарації необхідні для того, щоб "цю сторінку історії можна було закрити".
"Саме тому ми сьогодні тут, щоб вимагати справедливості та відшкодування... Польща і Німеччина сьогодні є партнерами в Європейському Союзі, але для того, щоб вони могли нормально спільно функціонувати в майбутньому, вони повинні закрити цю чорну сторінку гекатомби Другої світової війни", - зазначив польський прем'єр.
Він підкреслив, що не заспокоїться, "поки ця болюча рана не буде хоча б частково загоєна".
Велюнь став одним з перших польських міст, на яке 1 вересня 1939 року впали німецькі бомби.
Нагадаємо, Польща хоче отримати від Німеччини 6 трильйонів 220 мільярдів злотих репарацій ($1,32 трлн), пов'язаних зі збитками, завданими під час Другої світової війни. У Берліні ж кажуть, що питання репарацій і компенсації збитків від війни є закритим.
Також у Польщі розглядають можливість стягнення репарацій і з РФ.
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