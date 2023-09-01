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ЗМІ: Туреччина та Греція планують місяць інтенсивних зустрічей для покращення відносин
13:45 01.09.2023 |
Вересень стане місяцем інтенсивного дипломатичного руху в турецько-грецьких відносинах, які останнім часом набрали позитивної динаміки.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hürriyet.
Зазначають, що контакти, які розпочнуться на рівні міністрів закордонних справ наступного тижня, продовжаться зустріччю міністрів оборони та лідерів країн.
Як йдеться у матеріалі, інтенсифікацію зустрічей і контактів між посадовцями обох країн описують як "початок нової ери" в турецько-грецьких відносинах.
Очікується, що 5 вересня міністр закордонних справ Греції Гіоргос Єрапетрітіс відвідає Туреччину. В Анкарі він зустрінеться з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.
Згодом міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер поїде до Греції, щоб зустрітися зі своїм грецьким колегою Нікосом Дендіасом, з яким вони двічі у липні спілкувалися телефоном.
Після контактів міністрів запланована зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса на 78-й сесії Генасамблеї ООН, яка відбудеться 17-21 вересня в Нью-Йорку.
Відкриття каналів діалогу також посилило очікування початку зустрічей "Стратегічної ради високого рівня" та "Заходів зі зміцнення довіри", а також консультативних переговорів, які раніше були заплановані між двома країнами, але тривалий час не проводилися.
Раніше прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його уряд хоче повною мірою скористатися поліпшенням політичного клімату у відносинах із сусідньою Туреччиною попри давні суперечки.
Також повідомлялося, що Нікосія хоче призначити спеціального посланця з питань Кіпру в надії відновити переговори з Туреччиною для врегулювання проблеми розділеного острова, використовуючи для цього як стимул процес вступу Анкари до ЄС.
Перед цим Греція заявила про готовність розпочати переговори з Туреччиною, щоб дійти згоди щодо розмежування територій, на яких кожна країна має виключні економічні права, в тому числі право на пошук нафти та газу на морському шельфі.
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