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Правляча партія Грузії запускає процедуру імпічменту президентки
11:59 01.09.2023 |
Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" починає процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі через те, що вона поїхала у візити, не погоджені урядом.
Як інформує "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда", про це заявив прем'єр Іраклій Кобахідзе.
Кобахідзе заявив, що процедуру імпічменту Зурабішвілі ініціюють, хоча й завідомо зрозуміло, що правляча партія не має необхідних для її відставки 100 голосів.
"Для завершення імпічменту необхідна підтримка 100 депутатів, тож без голосів радикальної опозиції у нього немає перспектив. Попри це, на засіданні політради партії ми ухвалили рішення ініціювати процедуру імпічменту президента Грузії", - заявив Кобахідзе.
Лідер "Мрії" пояснив це "відповідальністю перед конституцією", заявивши, що партія не може ігнорувати "кричущі порушення, що підривають верховенство права".
Доповнено: Згодом Кобахідзе заявив, що перед ініціюванням імпічменту "Мрія" подасть запит до Конституційного суду з проханням визначити, чи Зурабішвілі своїми рішеннями порушила основний закон - "хоча усе й так очевидно", оскільки це є частиною процедури.
Нагадаємо, уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки на наступні пів року, більшість з них - до Європи.
Попри це, 31 серпня Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до Німеччини для зустрічі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, а 1 вересня зустрінеться у Брюсселі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Вона заявила, що цими зустрічами починає турне за підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС.
Зурабішвілі стала президенткою Грузії у 2018 році завдяки підтримці "Мрії" та її співзасновника, олігарха Бідзіни Іванішвілі. Стосунки Саломе Зурабішвілі з керівною партією почали погіршуватися з початком повномасштабної війни РФ проти України та антизахідним розворотом грузинської влади. Термін її повноважень завершується восени 2024 року.
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