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АНАЛІТИКА

Правляча партія Грузії запускає процедуру імпічменту президентки

 

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" починає процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі через те, що вона поїхала у візити, не погоджені урядом.

Як інформує "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда", про це заявив прем'єр Іраклій Кобахідзе.

Кобахідзе заявив, що процедуру імпічменту Зурабішвілі ініціюють, хоча й завідомо зрозуміло, що правляча партія не має необхідних для її відставки 100 голосів.

"Для завершення імпічменту необхідна підтримка 100 депутатів, тож без голосів радикальної опозиції у нього немає перспектив. Попри це, на засіданні політради партії ми ухвалили рішення ініціювати процедуру імпічменту президента Грузії", - заявив Кобахідзе.

Лідер "Мрії" пояснив це "відповідальністю перед конституцією", заявивши, що партія не може ігнорувати "кричущі порушення, що підривають верховенство права".

Доповнено: Згодом Кобахідзе заявив, що перед ініціюванням імпічменту "Мрія" подасть запит до Конституційного суду з проханням визначити, чи Зурабішвілі своїми рішеннями порушила основний закон - "хоча усе й так очевидно", оскільки це є частиною процедури.

Нагадаємо, уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки на наступні пів року, більшість з них - до Європи.

Попри це, 31 серпня Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до Німеччини для зустрічі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, а 1 вересня зустрінеться у Брюсселі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Вона заявила, що цими зустрічами починає турне за підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС.

Зурабішвілі стала президенткою Грузії у 2018 році завдяки підтримці "Мрії" та її співзасновника, олігарха Бідзіни Іванішвілі. Стосунки Саломе Зурабішвілі з керівною партією почали погіршуватися з початком повномасштабної війни РФ проти України та антизахідним розворотом грузинської влади. Термін її повноважень завершується восени 2024 року.

Ключові теги: Грузія
 

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