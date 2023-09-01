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Британія вп'яте відклала запровадження контролю товарів на кордоні з ЄС
09:56 01.09.2023 |
Уряд Великої Британії оголосив про відкладення щонайменше на три місяці запровадження контролю товарів на кордоні з Європейським Союзом, який через Brexit мав розпочатись до кінця жовтня.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.
Британський уряд заявив, що ухвалив рішення відтермінувати запровадження перевірок й переглянути подальший контроль імпорту з Євросоюзу, "прислухавшись до думки промисловості".
Йдеться про запровадження санітарного та фітосанітарного контролю й повного митного контролю для товарів із Північної Ірландії, яка продовжує перебувати в митній зоні ЄС, які мали запрацювати з 31 жовтня.
Минулого тижня британський міністр фінансів Джеремі Гант непублічно підтримав відстрочку на тлі побоювань, що перевірки призведуть до зростання цін на продукти харчування - тоді як у Британії інфляція становить 6,8% і є найвищою серед країн "Групи семи".
З моменту виходу з митного союзу та єдиного ринку ЄС у січні 2021 року в результаті Brexit Велика Британія вже чотири рази відкладала запровадження перевірок. Водночас британський експорт уже підлягає перевіркам на митному кордоні з ЄС.
Британські експортери кажуть, що контроль ЄС спричинив тривалі затримки в портах Ла-Маншу, додаткову бюрократію та витрати, поставивши їх у невигідне комерційне становище порівняно з імпортерами з Євросоюзу.
Нагадаємо, наприкінці березня Британія та ЄС офіційно схвалили Віндзорську рамкову домовленість, покликану вирішити суперечності в питанні торгівлі через Північну Ірландію після Brexit.
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