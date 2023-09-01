Закордонні інвестори у серпні вивели з китайського ринку акцій рекордні $12,4 млрд - FT

Іноземні інвестори у серпні вивели з китайського ринку акцій майже 90 млрд юанів ($12,4 млрд), підрахувала Financial Times на основі біржових даних.

Чистий відтік на біржах Шанхаю та Шеньчженя минулого місяця став рекордним з моменту запуску в 2014 році програми, що дозволяє закордонним інвесторам торгувати в материковому Китаї.

Керуючі активами та аналітики, на яких посилається FT, пов'язують сплеск продажів із розчаруванням світових інвесторів, чиї надії цього року переключилися зі стимулювання економіки загалом на вужчу підтримку девелоперів.

"Інвесторів сильно хвилює ВВП і те, чи зможе взагалі [влада] вивести його на цільове зростання в 5%, - цитує видання слова керуючого партнера SPI Asset Management Стівена Іннеса. - Це безпосередньо пов'язано з ринком нерухомості, оскільки негативний ефект від ситуації на ньому щодо ВВП може становити 1 процентний пункт або більше".

Великий китайський забудовник China Evergrande Group раніше у серпні подав заяву про банкрутство в Нью-Йорку, що посилило побоювання інвесторів щодо ринку нерухомості КНР та наслідків проблем девелоперів для китайської економіки загалом.

На настрої західних інвесторів також впливає напруженість у відносинах Пекіна та Вашингтона, пише газета.