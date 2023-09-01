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Литва побудує школу та дитсадок в Бучі
09:22 01.09.2023 |
Литва побудує школу та дитсадок в Бучі та інвестує загалом 18 мільйонів євро у освітню інфраструктуру в місті.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Згідно з пресрелізом, опублікованим у четвер, ця сума включає 0,5 мільйона євро з Програми пом'якшення зміни клімату, які будуть інвестовані в заходи з енергоефективності.
Після будівництва сучасна школа буде передана муніципалітету Бучі.
Проєкт, розроблений литовською архітектурною студією 2L Architects та українською архітектурною студією Baust Architects, передбачає комплекс площею 14 600 квадратних метрів, який складається зі школи, дитячого садка та спортивних споруд.
Будівля буде оснащена тепловими насосами, геотермальним обладнанням і сонячною електростанцією потужністю 600 кВт. Школу та дитсадок відвідуватимуть до 880 дітей.
Бюджет проєкту оцінюють у 18 мільйонів євро. Відкриття школи очікується 1 вересня 2025 року.
Проєкт, який адмініструє Агентство з управління проєктами у сфері довкілля, реалізовуватиме компанія Nullus на замовлення фонду підтримки Support Fund for Bucha School.
Цей фонд заснували литовська столична бізнес-група BT Invest, що діє в Україні, інфраструктурний фонд BaltCap Infrastructure Fund інвестиційної компанії BaltCap і фонд підтримки "1К" громадського активіста Олега Шураєва.
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