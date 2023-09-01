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Пентагон замовив ракети AMRAAM на 192 млн доларів, ймовірно для України
08:53 01.09.2023 |
Пентагон замовив у американської компанії неназвану кількість ракет AMRAAM "повітря-повітря", щонайменш частина з яких - для України.
Як повідомляє "Європейська правда", оголошення про це розмістили на сайті Міністерства оборони США.
Контракт на постачання AMRAAM ("передові ракети повітря-повітря середньої дальності") отримала компанія з Арізони Raytheon Missiles and Defense, загальна його вартість складає 192 млн доларів.
Угода передбачає, що Raytheon закупить з різних джерел ракети, які вже бували на озброєнні. Орієнтовним часом виконання контракту називають листопад 2024 року.
Як зазначають, компанія отримає понад 7 млн доларів з бюджету Ініціативи з безпекової допомоги Україні за 2023 рік.
Нагадаємо, у червні Raytheon отримала контракт вартістю понад мільярд доларів на випуск ракет AMRAAM, у тому числі для України.
AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) - американська всепогодна керована ракета класу "повітря - повітря" середньої дальності.
Ракети AMRAAM є основною зброєю класу "повітря - повітря" всіх типів сучасних винищувачів американських збройних сил. Ракети сімейства також знаходяться на озброєнні винищувачів країн НАТО та інших союзників США.
Ракета також використовується в норвезько-американському зенітно-ракетному комплексі NASAMS.
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