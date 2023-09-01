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Росія зіткнулася з дефіцитом пального – Reuters
22:01 31.08.2023 |
Росія зіткнулася з нестачею пального, необхідного для збирання врожаю в деяких частинах південної житниці. Ситуація може погіршитися найближчими місяцями.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на ринкові джерела.
Паливний ринок РФ постраждав від сукупності різних факторів, включаючи технічне обслуговування нафтопереробних заводів, вузькі місця залізничної інфраструктури та ослаблення рубля, який стимулює експорт пального.
«Протягом останніх місяців Росія намагалася впоратися з дефіцитом дизельного пального та бензину, розглядаючи обмеження експорту як останню відчайдушну спробу запобігти серйозній паливній кризі, яка є чутливою для Кремля напередодні президентських виборів у березні», - йдеться у повідомленні.
Рішення російського уряду скоротити субсидії нафтопереробним заводам, ймовірно, погіршить доступність пального у країні, пише Reuters.
Регіональні нафтобази на півдні Росії були змушені скоротити або навіть призупинити реалізацію пального, а роздрібні АЗС були змушені обмежити обсяги продажу пального споживачам.
Один із південних російських трейдерів сказав, що у Краснодарському краї, Адигеї та Астрахані бензин АІ-92 не продається у роздріб, а бензину АІ-95 і дизелю майже немає.
Інший трейдер повідомив, що на нафтобазах дизелю немає, а на роздрібних ринках його немає другий тиждень поспіль у всій Самарській області, Поволзький регіон.
Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив у середу, що дефіциту пального не було.
Як повідомляв Укрінформ, російський уряд розглядає заборону експорту бензину, щоб запобігти внутрішньому дефіциту пального та зростанню цін після рішення про скорочення субсидій для НПЗ.
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