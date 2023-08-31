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ЄС закликає держави-члени припинити закупівлю скрапленого природного газу в РФ
17:40 31.08.2023 |
Європейська комісія, коментуючи дані про зростання закупівель скрапленого природного газу (СПГ) із Росії державами-членами, повторила заклик до них припинити цю практику.
Про це на брифінгу в четвер заявив представник Єврокомісії Тім Макфі, передає кореспондент "Європейської правди".
Він підкреслив, що загалом з лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, імпорт російських енергоносіїв до ЄС значно скоротився.
"ЄС повністю припинив імпорт російського вугілля. Він скоротив імпорт російської нафти приблизно на 90%. І ми скоротили загальний імпорт російського газу і скрапленого газу приблизно на дві третини", - підкреслив Макфі.
"Тож навіть якщо обсяги імпорту СПГ зросли, їхній обсяг усе ж відносно невеликий і складає дуже малу частку в нашому загальному імпорті енергоносіїв", - додав він.
Представник Єврокомісії також нагадав слова єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка ще в березні на засіданні в Європарламенті закликала якнайшвидше повністю позбутися російського газу.
"Комісарка сказала, що закликає всі країни-члени ЄС і всі компанії припинити купувати російський СПГ і не підписувати жодних нових контрактів із Росією після закінчення терміну дії чинних контрактів", - нагадав Макфі.
Оприлюднене напередодні дослідження антикорупційної групи Global Witness показало, що країни ЄС купили 22 мільйони кубометрів російського СПГ у період із січня по липень 2023 року - порівняно з 15 мільйонами кубометрів за аналогічний період 2021 року, тобто зростання склало 40%.
Поставки трубопровідного газу до Європи з Росії впали до історичного мінімуму після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Але натомість зросли поставки СПГ з усього світу, зокрема й із Росії, які не підпадають під жодні санкції з боку ЄС.
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