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АНАЛІТИКА

В Ісландії знову дозволили забивати китів

 

Уряд Ісландії в четвер оголосив про відновлення полювання на китів-фінвалів попри занепокоєння зоозахисників, водночас вимоги до такого полювання обіцяють посилити.

Про це заявила міністерка рибного господарства Ісландії Свандіс Сваварсдоттір, повідомляє "Європейська правда".

Таким чином, Ісландія скасовує тимчасову заборону на китобійний промисел, оголошену в червні за день до початку китобійного сезону з міркувань захисту тварин.

Як пояснила Сваварсдоттір, рішення ухвалили з урахуванням звіту Управління продовольства та ветеринарії Ісландії, де встановили, що методи китобійного промислу не відповідають закону Ісландії про добробут тварин.

З огляду на це, робоча група Міністерства рибного господарства Ісландії запропонувала шляхи зменшення кількості порушень під час китобійного промислу. Зокрема для забою китів заборонять використовувати електрошокери, а за рибалками встановлять посилений нагляд.

Ісландія - одна з трьох країн світу поряд із Норвегією та Японією, яка дозволяє комерційний китобійний промисел.

Останніми роками він викликає все більше суперечок: представники громадськості, активісти, місцеві та міжнародні селебриті закликають ісландську владу покласти край цій практиці. Крім того, економісти вказують, що вплив китобійного промислу на економіку Ісландії нині майже непомітний.

Тимчасова заборона на забій китів, яку в червні оголосила Сваварсдоттір - представниця Ліво-зелених, викликала критику з боку центристської Прогресивної партії та крайньої правої Партії незалежності, які входять до урядової коаліції.
Ключові теги: Ісландія
 

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