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АНАЛІТИКА

Казахстан збільшує флот для постачання нафти в обхід Росії

 

Казахстан закуповує дедалі більше танкерів для перевезення своєї нафти морем. Найбільший виробник нафти в Центральній Азії шукає альтернативи основному експортному трубопроводу через Росію, це пише Bloomberg.

Для постачання через Каспій підрозділ казахстанської держкомпанії "Казмунайгаз" вже придбав два відносно невеликих за мірками нафтової галузі судна дедвейтом по 8000 тонн, повідомив заступник міністра енергетики Єрлан Аккенженов. Для роботи в Чорному морі планується купити ще два нафтоналивні танкери дедвейтом по 80 000 тонн кожен.

Казахстан продовжує вивчати альтернативні варіанти, хоча маршрут через Росію, трубою Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) до терміналу в Новоросійську, залишається найвигіднішим, каже Аккенженов.

За його словами, іншим видам транспорту "важко конкурувати" з КТК. Торік близько 80% експорту казахстанської нафти припало саме на цей нафтопровід.

За словами Аккенженова, цього року Казахстан уже експортував 300 000 тонн нафти через Каспійське море та через нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, який пролягає з Азербайджану в Туреччину, і планує відправити близько 1,5 млн тонн цього року. Це лише невелика частина щодо експорту КТК, який цього року склав 40,5 млн тонн переважно казахстанської нафти.

"Ми прагнемо відновити та збільшити експорт нафтопродуктів до Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану та Європи", - сказав заступник міністра.

Разом із тим, Казахстан розглядає варіант, за якого йому доведеться зупинити експорт нафти через Чорне море. За словами генерального директора державної компанії "КазТрансОйл" Еріка Сагієва, в разі погіршення ситуації в акваторії Чорного моря ті обсяги, які компанія транспортує у Новоросійську, будуть перекинуті в порт Усть-Луга на Балтійському морі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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