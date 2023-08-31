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У Японії пройшов перший за 61 рік страйк робітників
14:17 31.08.2023 |
Працівники великого торгового центру в Токіо оголосили страйк, який став першою за 61 рік масовою акцією протесту японських робітників. Про це пише агентство Reuters.
Близько 900 працівників флагманського магазину Sogo & Seibu (належить японському гіганту роздрібної торгівлі Seven & i) протестували проти його продажу американському фонду Fortress Investment Group.
Протягом десятиліть у Японії не було великих страйків. Традиційно, всі суперечки із заробітної плати чи умов праці розв'язуються шляхом переговорів.
Навіть цьому одноденному страйку передували багатомісячні переговори між керівництвом Sogo & Seibu та профспілкою робітників.
Страйкарі домагаються гарантій збереження робочих місць та незадоволені повідомленнями про плани роздрібного продавця електроніки Yodobashi Holdings взяти під свій контроль приблизно половину торговельного центру.
Угода з продажу ТЦ за $205 млн завершиться цього тижня. Американський фонд обіцяє зберегти робочі місця "наскільки це можливо", інвестувати у реконструкцію магазину разом із партнером Yodobashi.
Японський власник ТЦ - Seven & i - вже попросив вибачення за страйк та заявив, що дочірня компанія продовжить вести переговори з профспілкою. Інші торгові центри Sogo & Seibu працювали у звичайному режимі.
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