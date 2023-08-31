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АНАЛІТИКА

У Японії пройшов перший за 61 рік страйк робітників

 

Працівники великого торгового центру в Токіо оголосили страйк, який став першою за 61 рік масовою акцією протесту японських робітників. Про це пише агентство Reuters.

Близько 900 працівників флагманського магазину Sogo & Seibu (належить японському гіганту роздрібної торгівлі Seven & i) протестували проти його продажу американському фонду Fortress Investment Group.

Протягом десятиліть у Японії не було великих страйків. Традиційно, всі суперечки із заробітної плати чи умов праці розв'язуються шляхом переговорів.

Навіть цьому одноденному страйку передували багатомісячні переговори між керівництвом Sogo & Seibu та профспілкою робітників.

Страйкарі домагаються гарантій збереження робочих місць та незадоволені повідомленнями про плани роздрібного продавця електроніки Yodobashi Holdings взяти під свій контроль приблизно половину торговельного центру.

Угода з продажу ТЦ за $205 млн завершиться цього тижня. Американський фонд обіцяє зберегти робочі місця "наскільки це можливо", інвестувати у реконструкцію магазину разом із партнером Yodobashi.

Японський власник ТЦ - Seven & i - вже попросив вибачення за страйк та заявив, що дочірня компанія продовжить вести переговори з профспілкою. Інші торгові центри Sogo & Seibu працювали у звичайному режимі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Японія
 

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