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АНАЛІТИКА

Грант Шеппс став новим міністром оборони Великої Британії після відставки Бена Воллеса

 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило відомство прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака.

Це вже п'ята посада Шеппса в уряді за рік. Раніше він був міністром транспорту при Борисі Джонсоні, короткий час працював міністром внутрішніх справ при Ліз Трасс, міністром з питань бізнесу до того, як став міністром енергетичної безпеки при Ріші Сунаку.

Посадовець залишає посаду міністра енергетичної безпеки, а це означає, що британський прем'єр повинен буде оголосити про заміну на цій посаді.

У квітні 2022 року Шеппс прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців та їхнього собаку, які втекли від війни.

Раніше його попередник Бен Воллес оголосив, що йде зі своєї посади.

Перед цим Воллес підтвердив, що планує йти з посади під час наступних перестановок в уряді та не братиме участі у наступних виборах.

Воллес повідомив прем'єру Сунаку про свої наміри ще 16 червня і спершу хотів тримати новину у таємниці до більш сприятливого моменту, коли ця звістка не сприяла би наративу про спадання підтримки Консервативної партії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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