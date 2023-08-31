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Китайське прислів'я
Прибуток російського «Газпрому» обвалився у 8 разів
11:49 31.08.2023 |
Чистий прибуток "Газпрому" за підсумками першої половини 2023 року склав більше 296 млрд рублів - це мінімальний результат за останніх три роки і у 8 разів менше, ніж у першій половині 2022 року (тоді прибуток склав 2,5 трлн рублів).
Заступник голови правління російського газового монополіста Фаміл Садигов пояснив зменшення прибутку падінням курсу рубля за вказаний період на 24% до долара і на 26% до євро, пише російська редакція Forbes.
Він також визнав, що "Газпром" лише частково зміг компенсувати обвал експорту російського газу до Європи за раухонок збільшення поставок до Китаю
Прибуток "Газпрому" впав до мінімуму з 2020 року для перших шести місяців року саме через різке зниження обсягів постачання газу до Європи, вказує Bloomberg.
Фінансовий результат компанії за січень - червень 2023 року виявився нижчим за середньоринковий прогноз на рівні 363 млрд рублів.
Виторг "Газпрому" за півроку склав 4,11 трлн рублів, показник EBITDA (прибуток за вирахуванням обов'язкових платежів) - 1,21 трлн рублів.
Як повідомлялося, через втрату ринку ЄС видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком - до 672,57 мільярда кубометрів. Це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.
При цьому "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% - до 412,6 млрд куб. м. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" - на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Росія намагалася використати залежність ЄС від російського газу у своїх інтересах. Спочатку "Газпром" сам зупинив постачання газопроводом "Північний потік", вимагаючи скасування санкцій на постачання та обслуговування турбін. А у вересні 2022 року "Північний потік" і побудований, але так і не запущений, "Північний потік-2" було пошкоджено внаслідок диверсії.
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