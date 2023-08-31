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Комітет парламенту Британії назвав Тайвань незалежною країною
11:37 31.08.2023 |
Комітет британської Палати громад у закордонних справах уперше визнав Тайвань незалежною державою, що збіглося з візитом голови МЗС Британії Джеймса Клеверлі до Китаю.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У доповіді під назвою "Схилені горизонти: інтегрований огляд та Індо-Тихоокеанський регіон" Тайвань згадується в розділі "країни".
"Тайвань уже є незалежною країною під назвою Китайська Республіка. Тайвань має всі ознаки державності, зокрема постійне населення, визначену територію, уряд і здатність вступати у відносини з іншими державами", - йдеться в документі.
Там вказується, що Тайваню не вистачає лише "більшого міжнародного визнання", й сама країна утримується від офіційного проголошення незалежності, "оскільки Китай розглядає це як casus belli (привід для війни. - Ред.)".
Очільниця парламентського комітету Британії Алісія Кернс пояснила Politico, що депутати визнають позицію Китаю щодо Тайваню, але "не приймають її".
"Украй важливо, щоб міністр закордонних справ (Британії. - Ред.) непохитно й чітко підтримував Тайвань і дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати право Тайваню на самовизначення", - сказала Кернс.
Звіт комітету був опублікований у середу - саме тоді, коли Джеймс Клеверлі став першим за останні п'ять років міністром закордонних справ Британії, який відвідав Пекін.
Тайвань, який має демократичний устрій, вважає себе окремою державою, тоді як Китай і переважна більшість світу - офіційна Британія теж - називає його частиною китайської території. Китай із великим незадоволенням сприймає візити іноземних чиновників на острів.
У британському уряді непублічно вважають, що країна не готова до потенційно катастрофічних наслідків, які можуть настати для економіки в результаті вторгнення Китаю на Тайвань - йдеться про руйнування ланцюгів постачання і дефіциту важливих товарів.
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