Прокурорка Нью-Йорка закликала визнати Трампа шахраєм ще до початку суду

Прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс закликала суддю штату оголосити ще до початку судового процесу, що експрезидент США Дональд Трамп вчинив шахрайство, подавши неправдиві заяви банкірам і страховикам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У поданні до суду в Мангеттені вона заявила, що докази в її цивільній справі свідчать про "неодноразове і постійне шахрайське використання" політиком та його сімейним бізнесом неправдивих фінансових звітів у період 2011-2021 років.

За її словами, сукупний ефект від цих "численних шахрайських схем, спрямованих на завищення вартості активів Трампа, а отже, і його статків, є приголомшливим", і це "лише верхівка набагато більшого айсберга обману". Джеймс вимагає оштрафувати фігурантів на 250 мільйонів доларів і накласти низку санкцій, які фактично припинять діяльність Trump Organization у Нью-Йорку.

Менш ніж за годину після подання прокуроркою позовної заяви адвокати Трампа та інших відповідачів подали власний позов, щоб закрити справу, мотивуючи це тим, що багато транзакцій, які оскаржувала Джеймс, відбулися занадто давно, щоб їх можна було переглядати в суді, і що прокурорка не надала жодних доказів того, що решта транзакцій завдала комусь шкоди.

Раніше повідомлялося, що суд округу Фултон штату Джорджія викликав усіх 19 фігурантів справи про втручання у вибори 2020 року, включно з експрезидентом США Дональдом Трампом, на наступну середу, 6 вересня, для оголошення звинувачень.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп минулого тижня пройшов процедуру арешту у в'язниці округу Фултон в Атланті за понад десятком звинувачень, пов'язаних із його спробами змінити результати виборів 2020 року в штаті Джорджія.

Трампу, який вийшов під заставу у 200 тисяч доларів, зробили так зване тюремне фото (магшот) - він став першим експрезидентом США, який пройшов через цю процедуру.

Трамп наразі є фігурантом чотирьох кримінальних справ: двох федеральних, пов'язаних із неналежним поводженням із секретними документами й штурмом Капітолія в січні 2021 року; у штаті Нью-Йорк - через виплату грошей колишній порноакторці в порушення правил фінансування політичної кампанії; та у штаті Джорджія - за підозрою у створенні "злочинної організації" для втручання у вибори-2020.

Експрезидент не визнав своєї провини у жодній справі. Водночас близько половини виборців-республіканців стверджують, що не проголосували б за Трампа, якби суд визнав його винним.