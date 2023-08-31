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Швейцарія планує створити реєстр бенефіціарних власників
09:37 31.08.2023 |
Швейцарська влада запропонувала нові законодавчі норми для боротьби з відмиванням грошей.
Як пише Financial Times, зокрема, Берн оголосив про плани створити національний реєстр кінцевих бенефіціарних власників трастів та корпоративних структур, а також запровадити нові зобов'язання для юристів щодо перевірки своїх клієнтів та інформування влади про виявлені проблеми, передає Інтерфакс-Україна.
Міністерка фінансів країни Карін Келлер-Зуттер назвала новий федеральний реєстр бенефіціарних власників одним із головних механізмів підвищення прозорості. Серед іншого він дозволить визначати належність активів під час розгляду кримінальних справ та спростить застосування міжнародних санкцій.
Financial Times називає Швейцарію головним світовим осередком офшорного капіталу. Цього року посли країн G7 критикували її за ігнорування "лазівок" у фінансово-правовій системі, що сприяють прихованню нелегально отриманих коштів.
Проєкт закону, покликаного посилити боротьбу з відмиванням грошей, буде спрямований на публічне обговорення до кінця листопада та на розгляд парламенту в 2024 році.
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