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США заморозили активи індійських алмазних компаній за співпрацю з російською «Алросою»
09:28 31.08.2023 |
Індія попросила США розблокувати $26 млн, що належать принаймні двом індійським алмазним компаніям, замороженим через їхні ймовірні торговельні зв'язки з російською алмазною компанією "Алроса", яка потрапила під санкції.
Як пише Reuters, управління з контролю за іноземними активами (OFAC), підрозділ казначейства США, який контролює санкції, заморозило кошти на початку цього року, повідомили два джерела в уряді Індії.
Заморожування OFAC є першим відомим заходом покарання проти будь-якого індійського бізнесу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року та подальших санкцій Заходу проти російських компаній.
OFAC заморозив кошти, коли базовані в ОАЕ підрозділи невстановлених індійських компаній спробували перевести їх на купівлю необроблених алмазів. Невідомо, перераховувалися гроші "Алросі" чи іншій стороні.
"Уряд знає про дії OFAC і розпочав діалог щодо цього. Проблемою були підозри в торгових зв'язках з "Алросою", - повідомив один зі співрозмовників у індійському уряді.
За його словами, індійські фірми, які постраждали від дії, повідомили уряду, що платежі призначалися або для російських організацій, які не потрапили під санкції, або для замовлень, виконаних до того, як у квітні минулого року набули чинності санкції проти "Алроси".
Індія має найбільші у світі потужності з обробки алмазів і експортувала полірованих алмазів на суму понад $22 млрд минулого фінансового року, який закінчився 31 березня. Галузь, що базується в основному в західному штаті Гуджарат, купує необроблені алмази у постачальників у таких країнах, як Об'єднані Арабські Емірати, Бельгія та Росія.
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