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Столтенберг каже, що не погодиться бути генсеком НАТО ще рік
08:56 31.08.2023 |
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що більше не погоджуватиметься на продовження свого мандата.
Таке він сказав в інтерв'ю ведучій CNN Кріштін Аманпур, повідомляє "Європейська правда".
Коментуючи діяльність із розширення Північноатлантичного Альянсу за останній рік, зокрема майбутній вступ Швеції, Столтенберг підтвердив, що це "моє останнє продовження (мандата. - Ред.)".
"Бути на посаді генерального секретаря НАТО - привілей, і зараз це має особливе значення, оскільки в Європі триває повноцінна війна. Ми повинні мобілізувати власну солідарність, триматись разом", - підкреслив він.
"Бути генеральним секретарем, який тримає цей великий Альянс разом, було надзвичайно важливо", - додав Столтенберг.
Колишній прем'єр-міністр Норвегії, 64-річний Столтенберг був обраний генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу в жовтні 2014 року. Він мав завершити свій термін на посаді генсека НАТО наприкінці вересня 2023 року.
У лютому цього року Столтенберг заявив, що не проситиме продовження мандата. Але члени НАТО попросили його погодитися на це після того, як не змогли досягти консенсусу щодо наступника.
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